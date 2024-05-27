Кондратьев: желаю выпускникам не упустить ни одной возможности в своей жизни

В школе № 1 последний звонок 25 мая прозвенел для Александра — сына Вениамина Кондратьева. Губернатор Краснодарского края посетил торжественную линейку вместе с супругой.

По всей Кубани прозвучал последний звонок. Это трогательный момент для тысяч выпускников и их родителей. Впереди у школьников новый серьезный этап — экзамены и поступление.

С гордостью в глазах выпускников встречали их родители. Среди них были Вениамин Кондратьев с супругой. В их семье тоже выпускник — школу окончил старший сын Александр.

Родители не сдерживали слез, ведь на протяжении этих 11 лет они вместе с детьми делали первые домашние задания и переживали моменты неудач. Время пролетело быстро. Вениамин Кондратьев и сам был выпускником этой школы, а теперь во взрослую жизнь провожал сына и его одноклассников.

«Когда-то вы были как первоклассники, которые сегодня посвятили вам свои слова. А сейчас вы уже выпускники и практически уже одной ногой во взрослой жизни. Вы будете принимать свои первые взрослые и самостоятельные решения. Это большая ответственность за решения, за свой успех. Чтобы вы не подвели своих родителей, которые тоже здесь стоят и волнуются за то, что будет завтра. Все близкие хотят вами гордиться, потому что они знают, что вы этого достойны», — подчеркивает губернатор.

Последний школьный звонок — начало нового большого пути. Перед выпускниками открываются широкие возможности, и главное их не упустить.

«В жизни успех просто так не дается. Это много слагаемых. Я вам желаю не упустить ни одной возможности в своей жизни, чтобы достичь этого самого успеха и подняться на гребень волны, кем бы вы ни были, какую бы профессию вы ни выбрали. Оставайтесь людьми. Человеческие отношения — самые главные отношения в жизни. Не предайте свою мечту, она у вас у каждого есть. Кто бы вам что ни говорил, и как бы трудна не казалась дорога к этой мечте. Никто не знает, кто здесь сегодня стоит перед нами. Сегодня — выпускники, а завтра может быть очень известные и уважаемые люди. Всем вам успехов, ребята. В добрый час», — говорит Вениамин Кондратьев.

Время, когда выпускники были еще просто детьми, родителям хочется растянуть. Как 11 лет назад, они отвели своих мальчишек и девчонок на последний урок. В этот день много добрых слов прозвучало и дорогим учителям. Им тоже тяжело отпускать «своих детей», как сказали все классные руководители.

Все вместе за одним столом они точно еще соберутся, но это уже будут взрослые люди. Напоследок они обсудили, как здорово ездили в поход, на экскурсию, как готовили номер к школьному концерту и занимались волонтерством.

И, конечно, фотография на память, которая будет воспоминанием о лучших школьных годах.