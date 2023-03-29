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Кондратьев: за пять лет в Краснодарском крае отремонтировали около 3 тыс. км региональных дорог

Общество
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Кондратьев: за пять лет в Краснодарском крае отремонтировали около 3 тыс. км региональных дорог
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об достижениях дорожного строительства на территории Кубани губернатор Краснодарского края сообщил журналистам.

«Краснодарский край ― это курортный и транзитный субъект РФ. Сюда едут отдыхать со всей России, и людям должно быть безопасно и комфортно. По этой причине наша главная цель ― создание надежной и качественной транспортной сети. Также это касается дорожных участков внутри муниципалитетов. В 2023 году планируем отремонтировать 427 км региональных дорог. А всего за пять последних лет привели в порядок почти 3 тыс. км таких трасс», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, губернатор Кубани сообщил, что в Сочинской, Краснодарской и Новороссийской агломерациях отремонтировали дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с опережением сроков сдачи работ. Также на Кубани работают масштабные дорожные проекты. Так, в 2022 году открыли Северный обход Анапы, а именно четырехполосную магистраль, которую включили в транспортный коридор «Север – Юг», связывающий федеральную трассу М-4 «Дон» с мостом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Также федеральные дорожники планируют раньше срока заврешить строительство Дальнего западного обхода Краснодара. Помимо этого, продолжается возведение Яблоновского моста, обхода Тимашевска, а также реконструкция трассы Краснодар-Ейск.

«Дорожные объекты разгрузят населенные пункты, улучшат транспортную доступность побережья. Развитая транспортная инфраструктура влияет на экономику, обеспечивая беспрепятственные перевозки сельскохозяйственных и промышленных грузов, а также работу морских портов», – сообщил глава региона.

Региональная дорожная структура оценивается в 8,9 тыс. км. Из этого количества 70% выполнено по всем требованиям безопасности и качества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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