Кондратьев: за последние 8 лет на Кубани благоустроили 1,5 тыс. зеленых зон

Новые возможности оформления городских пространств губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с руководством рекламно-производственной компании полного цикла «Изостудия».

На встрече губернатор отметил, что за 8 лет в регионе привели в порядок 1,5 тыс. парков и скверов на сумму более 20 млрд рублей. В 2025 году эту работу продолжили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



По словам главы края, необходимо ориентироваться на местные компании, способные профессионально и качественно работать.

«Важно, чтобы благоустройством занимались те, кто будет потом жить в этих городах и поселках, а само оформление улиц должно вызывать положительные эмоции у гостей и жителей. Именно об этом мне часто говорят люди на встречах. Краснодару необходимо придать столичный облик. Вместе мы сделаем нашу Кубань еще красивее», — добавил Вениамин Кондратьев.

Учредитель «Изостудии» Сергей Кобылин поблагодарил главу Кубани за внимание к деятельности предприятия. Компания приняла современные вызовы и перешла на собственное производство, а также получила поддержку.

«От Фонда развития промышленности Краснодарского края получили заемное финансирование в размере 11,5 млн рублей на приобретение оборудования. Мы уделяем большое внимание качеству, ставим амбициозные планы и считаем, что справимся», — цитирует Кобылина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Предприятие за 15 лет проделало большой путь от рекламного агентства до производственного комплекса полного цикла. Сейчас цеха компании располагаются в Армавире, Краснодаре и Сочи.

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