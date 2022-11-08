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Кондратьев: за два года Кубанский научный фонд поддержал 131 инновационный проект

Общество
08.11.2022 08:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-za-dva-goda-kubanskij-nauchnyj-fond-podderzhal-131-innovatsionnyj-proekt
Кондратьев: за два года Кубанский научный фонд поддержал 131 инновационный проект
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанский научный фонд финансирует исследования в приоритетных для региона направлениях, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы помогаем объединить потенциал научного сообщества с потребностями предприятий. Для развития технологий в 2020 году создали Кубанский научный фонд. За время работы учреждение поддержало 131 инновационный проект на сумму свыше 227 млн рублей», — рассказал Кондратьев.

В 2022 на реализацию 40 инновационных проектов из фонда направили 65,5 млн рублей. Сейчас научная организация региона продолжает грантовые конкурсы на общую сумму в 39 млн рублей.

Кроме того, краевая администрация предоставляет ученым гранты совместно с Российским фондом фундаментальных исследований. В этом году в регионе профинансировали 62 научных проекта на 38 млн рублей, совместно с Российским научным фондом — 22 проекта на 77,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кубанский научный фонд в 2021 году поддержал 68 проектов на 66 млн рублей.

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