Кондратьев: за 6 лет в конкурсе «Лидеры Кубани» приняли участие 40 тыс. человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 октября встретился с финалистами конкурса «Лидеры Кубани» и наградил победителей управленческого кадрового проекта.

«За 6 лет в конкурсе «Лидеры Кубани» приняли участие более 40 тыс. человек из разных регионов России. Это люди, которые умеют мыслить стратегически, принимать решения и нести за них ответственность. Не только создавать проекты, но и реализовывать их с максимальной пользой, чтобы менять жизнь к лучшему. Именно благодаря таким сильным и талантливым управленцам край сможет оставаться современным и конкурентоспособным регионом. Желаю, чтобы победа в конкурсе была лишь началом для ваших будущих успехов», — сказал Кондратьев.

Губернатор вручил награды 22 лауреатам конкурса и трем победителям — ведущему специалисту отдела по взаимодействию со СМИ администрации Динского района Марии Турченко, предпринимателю Глебу Лядову, руководителю производственно-технического отдела компании «Неометрия» Михаилу Апсаве. Они получили премию в 500 тыс. рублей на обучение по программам допобразования в вузах России.

После награждения финалисты представили главе Кубани свои разработки и рассказали об идеях развития региона.

«Благодаря конкурсу в крае сформировалось профессиональное сообщество управленцев, нацеленных на результат. В этом году команды финалистов работали в 10 муниципалитетах, погрузились в реальные проблемы на местах, подготовили предложения по их решению. Сейчас необходимо дорабатывать эти проекты и реализовать их. Для этого у вас сегодня есть все возможности», — отметил Кондратьев.

Представитель команды из Абинского района Иван Волков высказал предложение по развитию активного отдыха и туризма в поселке Новом. В проекте «Тропы новых гор» предлагается создание пяти маршрутов: для опытных туристов, семей с детьми и молодежи. Лагерем начала маршрутов может стать местный Дом культуры.

Туристические проекты имеют для региона большое значение — они находят положительный отклик у туристов и жителей, подчеркнул губернатор. При этом важно продумать, где взять средства на реализацию и как привлекать к этому инвесторов.

Кроме того, участники представили проект развития бренда муниципалитетов через стикеры с QR-кодами — их будут размещать на продукции, которую выпускают в Ленинградском районе. Там будет содержаться информация обо всех отраслях районах. Глава региона отметил, что к такой работе необходимо привлекать предпринимателей, активных жителей и администрацию.

Другая команда представила «Конструктор городских событий» — инициатор мероприятия будет оставлять заявку на специальном сайте. После рассмотрения ее включат в календарь событий, а мероприятие будет доступно для всех желающих.

В ходе встречи участники также обсудили вопросы поступления на государственную и муниципальную службу и меры поддержки начинающих предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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