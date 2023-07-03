Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Константина Горожанина

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Краснодара, герой труда Кубани Константин Горожанин скончался 3 июля. Он не дожил до своего 100-летнего юбилея чуть больше месяца.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким ветерана.

«В годы войны Константин Иванович участвовал в обороне Москвы, выполнял разведывательно-диверсионные задания в тылу врага. После войны служил в Управлении КГБ по Краснодарскому краю. Более 20 лет возглавлял ветеранскую организацию УФСБ в регионе. Его трудовой, жизненный путь, и любовь к Родине всегда будут служить примером для всех нас. Светлая и добрая память о Владимире Федоровиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и жителей нашего региона», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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