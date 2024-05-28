Кондратьев: втрое выросло торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном

Сотрудничество между Узбекистаном и Краснодарским краем обсудили премьер-министр республики Абдулла Арипов и губернатор Вениамин Кондратьев в Ташкенте.

С государственным визитом в Узбекистан прилетел президент РФ Владимир Путин. Это одна из первых его поездок за рубеж после инаугурации. Президент возглавляет делегацию, в состав которой входят представители и главы российских регионов, в том числе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Для главы Кубани это вторая рабочая поездка в дружественную страну за последний месяц. На совете регионов двух стран Владимир Путин отметил, что Узбекистан — стратегический партнер и надежный союзник. Регионы — опора совместных проектов, лучшие практики международного сотрудничества будут реализовывать на местах.

Предметный разговор с хокимом Сырдарьинской области губернатор Краснодарского края провел в конференц-зале. Основные сельскохозяйственные культуры, которые там производят, — пшеница и хлопок. В регионе есть сырье для их выращивания. Также Кубань готова поставлять упаковку, продукцию сельхозмашиностроения и пищевого оборудования.

«Мы с вашим регионом, безусловно, схожи. Вы — один из ведущих агропромышленных регионов Узбекистана, мы — один из ведущих агропромышленных регионов России. Мы готовы с вами рассматривать очень важную составляющую успеха любого агропромышленного региона — в данном случае мы говорим про пшеницу, про семена. У нас главный центр по селекции пшеницы в России находится в Краснодаре. Поэтому нужно посмотреть на те семена, которые могут у вас расти и давать очень серьезный урожай», — отмечает Вениамин Кондратьев.

Форум, в рамках которого идут переговоры, — это большая дискуссионная площадка для налаживания связей. За последние годы край активно развивает отношения с республикой. О глобальных целях региона и дружественного государства говорили на встрече глава Кубани и премьер-министр Узбекистана.

«Сотрудничество между Узбекистаном и РФ находится на очень высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства и человеческих отношений. Это было достигнуто благодаря политической воле и добрыми, дружескими отношениями между нашими президентами», — подчеркивает премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Еще одной площадкой для развития взаимовыгодного сотрудничества стала выставка «Иннопром. Центральная Азия». Кубанские промышленники ежегодно принимают в ней участие, начиная с 2021 года. За это время стороны заключили 38 контрактов на сумму почти 1,5 млрд. Благодаря этому растет и товарооборот.

«За последние три года мы в три раза увеличили результат нашего торгово-экономического сотрудничества. Да, он небольшой — 240 млн долларов — но есть к чему стремиться. Поэтому здесь надо подойти более предметно. На «Иннопроме» в Узбекистане за 3 года 48 промышленных предприятий представляли свою продукцию, 38 контрактов заключено. Это первый шаг к расширению сотрудничества», — говорит губернатор.

Помимо торгово-экономических связей, Вениамин Кондратьев сделал акцент на развитии культурных связей.