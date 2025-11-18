Кондратьев встретился с новым начальником ГУ Росгвардии Кубани Сергеем Токаревым

В мероприятии участвовал также ранее возглавлявший ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Александр Решетников, который перешел на повышение в другой регион РФ.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря совместной работе в крае удалось достичь серьезных результатов в охране общественного порядка. По его словам, обеспечение безопасности — это серьезная ответственность и большая нагрузка, которая в том числе ложится на плечи сотрудников Росгвардии.

«Под руководством Александра Решетникова управление Росгвардии успешно решало поставленные задачи, благодарю за качественную работу. Уверен с новым главой краевого ведомства мы продолжим сохранять безопасную обстановку в регионе и в дальнейшем», — добавил он.

Александр Решетников поблагодарил главу края за высокую оценку его работы, а также отметил, что Сергей Токарев — опытный руководитель, который хорошо знаком с регионом.

«Не сомневаюсь в том, что он справится с поставленными задачами и приложит все силы для сохранения общественного порядка», — рассказал Александр Решетников.

Сергей Токарев ранее занимал должность начальника штаба — заместителя начальника ГУ Росгвардии по краю. Он заверил, что служба не только сохранит достигнутый уровень порядка, но и будет стремиться повысить его.

«Приоритетами в работе я вижу повышение эффективности подразделений Росгвардии и поддержание устойчивого взаимодействия с другими правоохранительными органами», — цитирует Токарева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: вневедомственная охрана Росгвардии отметили 73 года со дня образования.

Подпишись, здесь всегда интересно.