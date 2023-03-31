Кондратьев встретился с художественным руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Виктор Захарченко обсудили творческие планы коллектива. Во встрече также приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Анна Минькова.

Кондратьев поздравил Виктора Захарченко с прошедшим юбилеем. Художественный руководитель Кубанского казачьего хора 22 марта отметил 85-летие. Глава Кубани отметил, что Захарченко заслуженно называют хранителем кубанской культуры.

«Через всю жизнь вы пронесли безграничную любовь к родной земле, людям. Этим чувством пронизана каждая песня. Почти полвека возглавляете Кубанский казачий хор. Питаете его своей энергией, талантом. И сегодня он является фундаментом нашей культуры, визитной карточкой, гордостью Краснодарского края и России. Это коллектив, известный во всем мире. Сейчас как никогда важно, чтобы хор звучал, вдохновлял на победу», — сказал Кондратьев.

Бурлачко отметил заслуги Захарченко в создании школы-интерната, в котором дети со всей Кубани приобщаются к казачьей культуре.

«Ваша миссия — вырастить талантливых ребят. Этот коллектив многого стоит, это настоящая культурная жемчужина. Вы готовите достойную смену хранителей и собирателей народной песни. Через музыку учите передавать состояние души кубанцев», — сказал Бурлачко.

Виктор Захарченко поблагодарил за высокую оценку его творчества. Он заверил, что продолжит работать на благо региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 марта Виктор Захарченко отметил свой юбилей. О своем творческом пути он рассказал в программе «Детали».