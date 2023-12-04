Кондратьев: все 4,5 тыс. обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир

На «Прямую линию» главы Кубани Вениамина Кондратьева обратились дольщики из Краснодара.

В частности, речь о ЖК «На Магистральной», «Кино» и «Мир». Они попросили главу региона помочь им получить ключи от своих квартир.

«Вопрос обманутых дольщиков еще не решился. Но решится. Обманутые дольщики — это обычные жители края. Они должны видеть, что государство их защищает», — заявил Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что еще в 2015 году в крае было 63 тыс. обманутых дольщиков. Сейчас их осталось 4,5 тыс.

«Мы выделили 4 млрд рублей из краевого бюджета, чтобы решить эту проблему. Понимаю каждого, кто ко мне обратился. Но мы живем в правовом поле, пока суд не рассмотрит, дальше двигаться сложно. Мы сделаем все, чтобы все дольщики получили свои ключи», — отметил губернатор.