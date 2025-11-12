Кондратьев: важно сохранить ВРП на уровне 5,8 трлн рублей

Губернатор Вениамин Кондратьев 12 ноября провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Руководитель края вместе с вице-губернаторами, председателем ЗСК, министрами и главами районов рассмотрел текущие показатели по этому направлению и обсудил, как в сегодняшних условиях можно улучшить ситуацию до конца года.



Для Кубани 2025 год стал годом вызовов: санкции, повышенное внимание к вопросам безопасности, разлив мазута в Черном море и засуха. Каждый из этих пунктов повлиял на экономику региона. Главная задача властей, по мнению Вениамина Кондратьева, не допустить экономического спада, сохранить показатель ВРП на уровне 5 трлн 800 млрд рублей.

«Мы должны реально оценивать положение дел. Сейчас важно не допустить спада экономики, сохранить ВРП на уровне 5 триллионов 800 миллиардов рублей и потенциал для дальнейшего устойчивого развития. Выполнение этой задачи напрямую зависит от работоспособности компаний и поступлений в бюджет. Важно не только сохранять наши предприятия, но и внедрять инновации, осваивать выпуск новой продукции», — отметил глава края.

Экономика Кубани напрямую влияет и на бюджет края. Динамика поступлений замедлилась, при этом краевым властям удалось не допустить резкого снижения доходов. За прошедшие 10 месяцев в кубанский бюджет поступило 493 млрд рублей, что на 26 млрд больше, чем в прошлогодний период.

Глава региона также обратил внимание на то, что в сложившейся экономической ситуации необходимо грамотно управлять имеющимися ресурсами, отдавать предпочтения наиболее уязвимым отраслям, чтобы не допустить банкротства предприятий.

Губернатор отметил, что в непростых условиях важно эффективно распоряжаться средствами. В вопросах распределения бюджета социальная сфера остается в приоритете. Край продолжает выполнять все социальные обязательства: строятся детские сады, школы, медицинские учреждения, обновляются дороги и модернизируются системы ЖКХ даже в самых отдаленных районах.

Вениамин Кондратьев поручил коллегам проанализировать каждый местный бюджет и исключить неэффективные и необязательные расходы. На поддержку районов из бюджета края направили более 2 млрд рублей.

