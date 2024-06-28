Кондратьев: в Тихорецком районе завершили уборку озимого ячменя
Экономика
28.06.2024 09:36
Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Средняя урожайность составила 80,4 ц с гектара. В некоторых хозяйствах установлены рекорды: с одного гектара удалось собрать 120 ц. Сейчас аграрии продолжают уборку пшеницы. Рассчитывают получить хороший урожай и этой культуры», — написал глава региона.
Вениамин Кондратьев также пожелал аграриям успеха и хорошей погоды.
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