Кондратьев: в Тихорецком районе завершили уборку озимого ячменя

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Средняя урожайность составила 80,4 ц с гектара. В некоторых хозяйствах установлены рекорды: с одного гектара удалось собрать 120 ц. Сейчас аграрии продолжают уборку пшеницы. Рассчитывают получить хороший урожай и этой культуры», — написал глава региона.

Вениамин Кондратьев также пожелал аграриям успеха и хорошей погоды.

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