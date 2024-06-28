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Кондратьев: в Тихорецком районе завершили уборку озимого ячменя

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-tihoretskom-rajone-zavershili-uborku-ozimogo-yachmenya
Кондратьев: в Тихорецком районе завершили уборку озимого ячменя
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Средняя урожайность составила 80,4 ц с гектара. В некоторых хозяйствах установлены рекорды: с одного гектара удалось собрать 120 ц. Сейчас аграрии продолжают уборку пшеницы. Рассчитывают получить хороший урожай и этой культуры», — написал глава региона.

Вениамин Кондратьев также пожелал аграриям успеха и хорошей погоды.

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