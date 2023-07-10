Кондратьев: в следующем году начнем строить новый мост через реку Адагум в Крымском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об этом во время приема граждан по поручению Президента РФ.

В разговоре также приняли участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, главы профильных ведомств и муниципалитетов региона.

В частности, к руководителю региона обратилась жительница Крымска Анна Пердофориди с просьбой восстановить дублирующий мост через реку Адагум, который смыло во время сильных ливней. Переход помогал быстро перейти с улицы Коммунистической на улицу Космонавтов. Теперь приходится пользоваться основным мостом, на котором при этом образуются заторы.

— Крымск развивается и растет. Уровень жизни в городе должен этому соответствовать. Местные жители и гости смотрят, как возводятся социальные объекты, прокладываются дороги, благоустраиваются территории. Новый мост важен для людей, он станет частью транспортной инфраструктуры, — подчеркнул глава Кубани.

Первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Косьянов отметил, что специалисты министерства уже обсудили эту проблему совместно с властями города и в августе этого года представят проект строительства.

—Уже в 2024 году начнем возводить новый мост. Стройка будет в рамках госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», — добавил Косьянов.

Планируется, что завершатся строительные работы в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.