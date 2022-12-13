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Кондратьев: в следующем году на Кубани откроют 20 школ и 23 детских сада

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-sleduyushhem-godu-na-kubani-otkroyut-20-shkol-i-23-detskih-sada
Кондратьев: в следующем году на Кубани откроют 20 школ и 23 детских сада
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил во время сессии ЗСК 13 декабря.

По его словам, на проектирование и строительство школ из бюджета края на следующий год предусмотрели 24,2 млрд рублей.

«В следующем году откроем еще 20 школ и 23 детских сада. Мы набрали рекордные темпы по строительству социальных объектов. Еще пять лет назад в такой результат никто бы не поверил», — сказал Вениамин Кондратьев.

Всего на строительство и реконструкцию соцобъектов и инженерной инфраструктуры в 2023 году направят 122,3 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем в 2022 году.

Сейчас в крае строятся более 50 образовательных учреждений. В нынешнем году на Кубани открыли 11 школ. До конца года планируют сдать четыре школы — в Динском и Кущевском районах, а также в Новороссийске, пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: расходы бюджета Краснодарского края на следующий год составят 446,2 млрд рублей.

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