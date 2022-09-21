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Кондратьев: в школах Кубани организовали учебный процесс для детей из Донбасса и Харьковской области

Общество
21.09.2022 15:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-shkolah-kubani-organizovali-uchebnyj-protsess-dlya-detej-iz-donbassa-i-harkovskoj-oblasti
Кондратьев: в школах Кубани организовали учебный процесс для детей из Донбасса и Харьковской области
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О том, как проходит учебный процесс у детей из ДНР и ЛНР, а также Харьковской области, 21 сентября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, Кубань продолжает принимать детей из Донбасса и освобожденных территорий. В школы и детсады региона поступили заявления о зачислении 4 тыс. 146 детей. Из них 3 тыс. 42 ребенка уже приняли в школы, 517 детей устроили в детсады, 109 — в организации среднего профессионального образования.

«Они многое пережили и сегодня им как никогда нужна психологическая реабилитация, оздоровление. При этом важно, чтобы ребята не выпадали из учебного процесса и продолжили ходить в школу. Для всех детей мы постарались создать комфортные условия обучения. Например, в детском оздоровительном лагере «Медвежонок» в Кабардинке сейчас пребывает 223 человека. Часть ребят уже зачислена в школу № 7, остальные получают образование на базе здравницы», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что на днях в санаторий «Ейск» приехали еще более 100 детей, из них 61 — школьники. Для прибывших тоже организуют учебную программу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Ейске помогают эвакуированным жителям Харьковской области.

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