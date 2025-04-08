Кондратьев: в программе «Земский работник культуры» участвуют 26 районов Кубани

В рамках программы «Земский работник культуры» специалисты со всей страны могут трудоустроиться в населенные пункты с небольшим количеством населения и получить выплату в 1 млн рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вакансии для работников сферы культуры по программе доступны в 26 муниципалитетах региона.

«В 2025 году в Краснодарском крае, как и во всей стране, стартует программа «Земский работник культуры». Она аналогична уже действующим программам «Земский учитель» и «Земский доктор». Программа позволяет решить кадровый вопрос и привлечь новых специалистов в отрасль. В текущем году вакансии по программе доступны в 26 муниципалитетах региона. Программа гарантирует победителям отбора трудоустройство и выплату в 1 млн рублей. Главное условие — отработать не менее пяти лет по специальности в малых городах и станицах с населением до 50 тыс. человек», — сказал Кондратьев.

Финансирование по программе в размере 33 млн рублей направили из федерального и регионального бюджетов. Заявки на участие в программе начнут принимать с 15 апреля. Подать заявку в электронном виде, на бумажном носителе или заказным почтовым отправлением можно будет до 15 июля включительно.

Со списком вакансий, наименованиями учреждений и районов можно ознакомиться на официальном сайте министерства культуры Кубани в разделе «Земский работник культуры». Там же можно скачать формы необходимых документов и нормативные акты.

С 16 по 30 июля комиссия, в которую войдут представители министерства культуры региона и профильных госучреждений, рассмотрит поступившие заявки. До 1 сентября все вакансии будут закрыты. Специалисты, заключившие трудовые договоры, получат выплаты не позднее 1 ноября текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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