Кондратьев: в Олимпиадах приняли участие 185 кубанских спортсменов

В краснодарском «Баскет-Холле» 16 декабря прошел фестиваль «Летопись олимпийцев Краснодарского края». В нем приняли участие около 80 победителей, призеров и участников Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Спортсменов приветствовал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Рад приветствовать прославленных олимпийцев и паралимпийцев разных лет, большую кубанскую спортивную семью. Вы настоящая гордость Краснодарского края и всей России. Люди несгибаемого духа, безгранично любящие свою Родину. В характере каждого из вас есть сила духа и воля к победе, которые помогли взойти на пьедестал. Своим примером вы вдохновляете многих мальчишек и девчонок со всего региона, которые только начинают путь в спорте», — отметил глава региона.

Он сообщил, что за всю историю проведения Олимпиад честь страны защищали 185 кубанских спортсменов. Они завоевали 113 медалей, включая 41 золотую.

«Уверен, что в этом зале находятся те, кто достойно продолжит и приумножит спортивную летопись региона и страны», — подчеркнул Кондратьев.

В фестивале приняла участие первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель спортивного совета Краснодарского края Ирина Караваева.

«Мы чествуем тех, кто вписал свои имена в историю. Эти легенды — среди нас. От имени всего спортивного сообщества края благодарю губернатора за поддержку и инициативу проведения такого значимого фестиваля. Сегодня мы вместе будем писать новую главу в летописи кубанского спорта. Пусть пример великих чемпионов зажжет огонь в сердцах новых поколений», — отметила Караваева.

Первая кубанская олимпийская чемпионка Людмила Брагина подчеркнула, что спорт дает здоровье, укрепляет силу духа и помогает преодолевать жизненные трудности.

«Мы, спортсмены, привыкли выступать при переполненных трибунах. Сегодня я волнуюсь, как перед ответственным стартом, ведь снова вижу такую большую аудиторию, которая искренне интересуется спортом и ценит все, что делается для его развития. Хочу поблагодарить каждого из вас. От всего сердца желаю всем заниматься спортом и физкультурой, стремиться к большим вершинам», — заявила Брагина.

На фестивале в виде шоу-программы зрителям рассказали об истории становления олимпийских видов спорта. На сцене выступили акробаты, гимнастки и творческие коллективы Краснодарского края.

Фестиваль «Летопись олимпийцев Краснодарского края» стал традиционным мероприятием. Впервые его провели в декабре 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев представил обновленный прототип талисмана олимпийской сборной России.

Подпишись, здесь всегда интересно.