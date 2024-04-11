Кондратьев: в Краснодарском крае живут более 3,4 тыс. узников концлагерей

Международный день освобождения узников немецких концентрационных лагерей ежегодно отмечают 11 апреля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что свидетелей тех страшных событий в годы Второй мировой войны с каждым годом становится все меньше. Их воспоминания для современников бесценны. В те годы через нацистские концлагеря прошли более 20 млн человек. Каждый пятый из них в тот момент был ребенком.

«В нашем регионе сейчас проживают чуть больше 3,4 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава Кубани добавил, что все узники концлагерей являются примером мужества и стойкости, несмотря на перенесенную боль и страдания.

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