Кондратьев: в Краснодарском крае произвели первый миллион тонн сахара из свеклы нового урожая

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 24 октября рассказал журналистам о том, что с начала сезона предприятия региона приняли 7,9 млн т сахарной свеклы.

«Кубань — главный производитель сахара в России. На нашу долю приходится четверть всего производства в стране. С начала сезона краевые заводы приняли 7,9 млн т свеклы, из которых большую часть уже переработали. Получили первый миллион тонн сахара. Всего в этом году с учетом сырья из других регионов комбинаты планируют произвести не менее 1,2 млн т», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что краевая потребность сахара — 240 тыс. т. Остальное поставляют в другие регионы РФ. Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» край отправляет сахар в 21 зарубежную страну. В 2021 году Кубань экспортировала сахар почти на 50 млн долларов.

В Краснодарском крае работают 14 сахарных заводов. Они производят порядка 13 тыс. т продукции в сутки. Заводы расположены в Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Кореновском, Курганинском, Ленинградском, Новокубанском, Новопокровском, Павловском, Тбилисском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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