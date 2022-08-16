Кондратьев: в Краснодарском крае приступили к уборке винограда

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор 16 августа сообщил в соцсетях.

«На Кубани приступили к уборке винограда. Планируем собрать порядка 225 тыс. т хорошей, качественной ягоды. Особенно приятно, что практически все саженцы сегодня — отечественней селекции», — рассказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что на край приходится треть виноградников России. Всего около 29 тыс. га — в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах.

«Каждый год эти площади мы стараемся увеличивать. Это значит, что и количество натурального кубанского вина тоже будет становиться больше», — написал Кондратьев в Telegram.

В крае в 2022 году на господдержку аграриев выделили более 730 млн рублей. Средства направлены на субсидирование затрат по закладке новых насаждений, установке шпалер, а также для уходных работ и раскорчевки.

В 2021 году на Кубани собрали 203 тыс. т винограда. Средняя урожайность составила 91,5 ц/га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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