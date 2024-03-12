Кондратьев в Геленджике встретился с волонтерами, помогающими бойцам в зоне СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 марта свой рабочий день проводит в Геленджике.

В рамках поездки в город-курорт глава региона пообщался с местными волонтерами, которые собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети для военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

«Уверен, тем, кто сейчас находится в зоне СВО, в целом для победы важна наша сопричастность, чтобы победить как можно быстрее», — сказал Кондратьев.

Губернатор поблагодарил волонтеров Геленджика за большой труд, активность и неравнодушие. Он поручил главе курорта Алексею Богодистову помогать волонтерам в решении разных вопросов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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