Кондратьев: в этом году хотим нарастить объем инвестиций в АПК до 56 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, сколько инвестпроектов в сфере АПК и на какую сумму реализуют в регионе.

По словам главы Кубани, на агропромышленный комплекс приходится более 8% общего объема отгруженных товаров. За прошлый год в этой сфере реализовали 54 инвестпроекта на 19,5 млрд рублей.

«В этом году в планах нарастить объем инвестиций до 56 млрд рублей. В их числе несколько крупных проектов, таких как завод глубокой переработки масличных культур в Темрюкском районе, переработка масличных в Кавказском и строительство мельницы мощностью 300 тонн в сутки в Усть-Лабинском районе. Новый комплекс по производству зелени в Брюховецком районе, сельхозпредприятие по выращиванию овощей в Новороссийске», — сообщил губернатор.

Также Вениамин Кондратьев отметил, что после ухода зарубежных компаний возникли определенные сложности, однако это открыло новые возможности для реализации кубанской сельхозпродукции на рынках Кубани и всей России. При этом Краснодарский край продолжает сотрудничать в сельхознаправлении с рядом стран СНГ, а также Ираном, Турцией, Китаем, Израилем, Египтом, Ливией, Абхазией. На экспорт идет зерно, растительное масло, мукомольно-крупяная и фруктово-овощная продукция, сообщает РИА «Новости».

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