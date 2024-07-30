Кондратьев: в этом году аграрии получат гранты на более чем на 90 млн рублей

На Кубани более 13 тыс. КФХ. Для них есть программа поддержки «Агростартап». Размер гранта варьируется от 5 до 8 млн рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в регионе создают все условия развития КФХ, в том числе при помощи программы «Агростартап», позволяющей компенсировать до 90% затрат на реализацию проектов. Так, в этом году грант получили уже 17 аграриев на общую сумму около 93 млн рублей.

«Средства позволят запустить с нуля перспективные проекты, создать рабочие места, провести модернизацию существующих хозяйств. Всего в 2024 году господдержка сельхозпроизводителей края по разным программам превысит 11,2 млрд рублей», ― добавил он.

В этом году грантами поддержали проекты по развитию молочного и мясного животноводства, ферму по переработке хмеля, выращиванию ягод, производство раков, улиток, а также разведение коз и овец. Размер гранта варьируются от 5 до 8 млн рублей в зависимости от специализации. Раньше при помощи этой программы фермеры реализовали ряд перспективных проектов.

Так, в Тимашевском районе Александр Пустовойт получил порядка 3 млн рублей и с нуля запустил ягодное производство. На 2 га он высадил голубику и уже собрал два урожая. В хозяйстве используют только ручную сборку, что сохраняет целостность ягод. В Темрюкском районе Николай Спасибенко получил грант в размере 2,7 млн рублей и направил его на закупку земли под выращивание винограда и приобретение техники. В Красноармейском районе Николаю Корниенко грант в 5 млн рублей позволил закупить маточное поголовье крупного рогатого скота, комплект доильного оборудования, установку для охлаждения молока, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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