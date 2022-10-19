Кондратьев: в Ейске в пострадавшем от падения самолета доме восстанавливают отопление
Общество
19.10.2022 14:21
На месте крушения военного самолета СУ-34 на улице Коммунистической продолжаются аварийно-восстановительные работы.
О ходе работ 19 октября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«По ситуации в Ейске. Коммунальные службы начали восстанавливать систему отопления в пострадавшем доме. Кроме того, на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. К вечеру ждем заключение специалистов, которые озвучат, когда сможем приступить к восстановлению поврежденных подъездов», — написал Кондратьев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске уже 423 жителя вернулись в 186 квартир, находящихся в уцелевших подъездах. Жилье полностью обеспечили электричеством, газом и водой.
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