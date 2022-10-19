Кондратьев: в Ейске в пострадавшем от падения самолета доме восстанавливают отопление

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На месте крушения военного самолета СУ-34 на улице Коммунистической продолжаются аварийно-восстановительные работы.

О ходе работ 19 октября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По ситуации в Ейске. Коммунальные службы начали восстанавливать систему отопления в пострадавшем доме. Кроме того, на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. К вечеру ждем заключение специалистов, которые озвучат, когда сможем приступить к восстановлению поврежденных подъездов», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске уже 423 жителя вернулись в 186 квартир, находящихся в уцелевших подъездах. Жилье полностью обеспечили электричеством, газом и водой.