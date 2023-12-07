Кондратьев в День святой Екатерины поздравил Кубанскую митрополию с 10-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 декабря посетил праздничное богослужение в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.

Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский, временно управляющий Екатеринодарской епархией Кирилл.

«Я сердечно благодарю архиереев, которые сегодня управляют епархиями за их труды на благо Святой Церкви. За богослужением сегодня молились священнослужители не только Екатеринодарской епархии. Радостно смотреть, какие сановитые достойные труженики Церкви Христовой сегодня собрались на этом богослужении со всей Кубанской митрополии. Благодарение Богу за все! Я желаю всем вам милости Божией, покрова Царицы Небесной и помощи великомученицы Екатерины», — сказал митрополит Кирилл.

Кондратьев поблагодарил всех, кто вносит вклад в процветание Кубанской митрополии и укрепление духовно-нравственных ценностей и традиций.

«Сегодня для всех православных верующих Кубани особый день. Мы отмечаем день памяти Святой великомученицы Екатерины, в честь которой освящен кафедральный собор. Символично, что сегодня мы отмечаем 10-летие. Хочу поздравить вас с этими важными датами. Все эти годы наполнены созидательным служением, неустанной заботой о духовном преображении, просвещении и укреплении веры в сердцах людей. За 10 лет наш край упрочил свои позиции как духовный центр не только Юга страны, но и всей России. Церковь объединила и сплотила самых разных людей. И сейчас, в ответственное для страны и края время, духовенство остается вместе с народом и поддерживает православных верующих», — сказал губернатор.

Кондратьев отметил, что Кубань — исконно православный регион и подчеркнул важность Кубанской митрополии и новых епархий на Кубани для развития церкви в крае. По его словам, церковь стала ближе к прихожанам, усилила просветительскую деятельность, работу с молодежью.

В числе достижений Кубанской митрополии за 10 лет — открытие новых храмов, реставрация десятков старых соборов, воскресные школы и образовательные центры. Кубань за этот период упрочила свои позиции как духовный центр не только Юга страны, но и всей России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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