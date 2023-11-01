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Кондратьев: в 2024 году планируем отремонтировать 120 км региональных дорог

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2024-godu-planiruem-otremontirovat-120-km-regionalnyh-dorog
Кондратьев: в 2024 году планируем отремонтировать 120 км региональных дорог
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Работы проведут согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с начала года в регионе привели в надлежащее состояние более 106 км региональных дорог, 6 мостов и путепроводов со всей необходимой инфраструктурой. Работы на объектах Краснодарской, Сочинской и Новороссийской городских агломераций завершили с опережением сроков — отремонтировали около 100 км дорог, в первую очередь ведущих к школам, детсадам и поликлиникам.

В следующем году в планах отремонтировать около 120 км региональных и 114 км местных автодорог, цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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