Кондратьев: в 2024 году на Кубани отреставрируют 31 объект культурного наследия

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как в регионе следят за сохранением объектов культурного наследия.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению 53 таких зданий, отметил глава Кубани.

«В регионе много мест с богатой историей — кварталы со старинными особняками, театры, музеи. Они делают наши города и станицы особенными и узнаваемыми. Большинство зданий связаны с важными событиями и личностями. Наша задача сохранить их в первозданном виде и передать будущим поколениям. В 2024 году приведем в порядок 31 объект», — сообщил Кондратьев.

В прошлом году провели важные реставрационные работы по нескольким значимым объектам Краснодарского края. Среди них — Екатеринодарская контора госбанка, где расположен музей имени Ф. А. Коваленко, здание Зимнего театра, которое теперь стало филармонией, а также магазин обуви И. Котлярова, дом инженера Б. Б. Шарданова, дом присяжного поверенного В. В. Сербина и Епархиальное училище.

В планах на этот год остается реставрация дома художника Е. И. Посполитаки, Дома трудолюбия, Женского городского училища и других исторических зданий в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске.

Всего на Кубани насчитывается 19,5 тыс. объектов культурного наследия различных категорий, включая 1 тыс. 447, посвященных памяти погибших защитников Отечества. Состояние этих объектов находится под постоянным контролем органов власти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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