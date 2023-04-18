Кондратьев: в 2022 году в Краснодарском крае вырастили 20,6 тыс. тонн грибов
Экономика
18.04.2023 08:29
Кубань по-прежнему остается одним из регионов-лидеров РФ по производству грибов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. За последние годы производство грибов в Краснодарском крае увеличилось почти в два раза.
«В 2022 году мы вырастили 20,6 тыс. т. Сегодня их выращиванием в крае занимаются четыре промышленных предприятия в Краснодаре, Кореновском и Крыловском районах, а также небольшие фермерские хозяйства», — рассказал Кондратьев.
Тепличный комплекс в Краснодаре производит до 1,3 тыс. т грибов в год. Его открыли в прошлом году в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме.
Грибы включили в перечень сельскохозяйственной продукции. Это дает возможность фермерам получать ряд преференций, в том числе льготное кредитование, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: новый центр по выращиванию грибов в Краснодарском крае откроют благодаря нацпроекту.
Популярные новости
- Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
- С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги
- Лишившийся ноги в ходе СВО хоккеист из Новороссийска вернулся на лед и сыграл в матче
- Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
- Голкипер ФК «Краснодар» вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ
- Полицейского из Новопокровского района обвинили в получении крупной взятки