Кондратьев: в 2022 году в Краснодарском крае вырастили 20,6 тыс. тонн грибов

Кубань по-прежнему остается одним из регионов-лидеров РФ по производству грибов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. За последние годы производство грибов в Краснодарском крае увеличилось почти в два раза.

«В 2022 году мы вырастили 20,6 тыс. т. Сегодня их выращиванием в крае занимаются четыре промышленных предприятия в Краснодаре, Кореновском и Крыловском районах, а также небольшие фермерские хозяйства», — рассказал Кондратьев.

Тепличный комплекс в Краснодаре производит до 1,3 тыс. т грибов в год. Его открыли в прошлом году в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме.

Грибы включили в перечень сельскохозяйственной продукции. Это дает возможность фермерам получать ряд преференций, в том числе льготное кредитование, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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