Кондратьев: в 2022 году построили 13 Центров единоборств на Кубани

За год в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию свыше 45 спортобъектов. Из них 13 — Центры единоборств.

Об этом 28 декабря рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Развитие инфраструктуры является одной из приоритетных задач Стратегии развития физической культуры и спорта. За прошедший год в крае ввели в эксплуатацию более 45 спортивных объектов, в том числе 13 Центров единоборств. Сейчас в стройке еще 12. Центры позволят детям и подросткам с юных лет постигать боевые искусства, закалять волю, характер, дух соперничества и желание быть первым во всем. Такая молодежь нам нужна — активная, настроенная на победу», — сказал Кондратьев.

В текущем году построили пять спорткомплексов шаговой доступности, 18 многофункциональных спортивно-игровых площадок с тренажерами. На трех физкультурно-оздоровительных комплексах в настояе время завершают работы. Также открыли «Дворец водных видов спорта».

За год на Кубани провели 1 тыс. 835 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых участвовали свыше 750 тыс. человек.

По словам замглавы края Александра Власова, всего в регионе развивают 43 базовых вида спорта. На Кубани систематически занимаются спортом 3 млн человек, что составляет 59,9 % населения. Краснодарский край входит в число лидеров среди субъектов РФ.

«Еще один показатель, где лидирует Кубань — реализация комплекса ГТО. В 2022 году край преодолел отметку более чем в 1,5 млн жителей, зарегистрированных на сайте ГТО и занял первое место в России», — сказал Власов.

Продолжается работа по созданию «Города спорта», самого большого спортивного кластера в РФ. Также проектируют спортшколу-интернат на 500 мест. Продолжается строительство «Дворца самбо». На 2023 год запланировано завершение реконструкции стадиона «Динамо» в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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