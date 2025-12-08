Кондратьев: уверен, что добровольцы Краснодарского края следуют дороге добра

Масштабы и разносторонность их работы впечатляют — от заботы о старшем поколении до ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Краснодаре наградили лучших волонтеров Кубани. В торжественной церемонии, приуроченной к Международному дню добровольца, принял участие Вениамин Кондратьев.

Никита и Максим Диль из Темрюкского района с 15 лет помогают солдатам.



«Когда началась спецоперация, мы собирали гуманитарку, отправляли деньги. Ребята проезжали мимо нашего дома, мы поставили палатку, в которой решили кормить ребят пирожками, давать чай, согреть», — делится волонтер привала «Полевая кухня» Максим Диль.

Идейным вдохновителем стала мама ребят. Ольга Диль уже три года вместе с детьми у самой дороги кормит горячим обедом солдат, которые отправляются на фронт. Помощь бойцам СВО — сейчас главное направление для волонтеров. В День добровольца Вениамин Кондратьев поблагодарил каждого волонтера, который своим трудом в тылу приближает победу.

«Спасибо людям доброй воли, которые помогают нашим бойцам. Особая забота должна быть о семьях, которые ждут своих мужей, братьев, отцов, сыновей. Огромные вам слава и благодарности, что окружаете заботой эти семьи», — говорит Кондратьев.

Максим Кулачинский стал одним из 60 тыс. тех, кто по зову сердца отправился ликвидировать последствия ЧС после разлива мазута в Черном море. По его словам, поступить иначе он не мог, ведь с 2017 года носит гордое звание — доброволец-спасатель.

«Самые главные качества в добровольце — это искренность, бескорыстность, самоотверженность. Нужно нести добро и помогать в трудную минуту», — рассказывает начальник оперативного штаба Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Максим Кулачинский.

Губернатор отдельно поблагодарил анапских волонтеров. Даже когда опускались руки, они не сдавались — чистили песок, спасали птиц.

«В условиях, в которых было непросто, вы все равно делали все, чтобы Анапа продолжила работать как курорт», — подчеркивает Кондратьев.

Сегодня Краснодарский край — один из лидеров волонтерского движения России. Началась эта история еще в 2012-м. Неравнодушные жители края первыми пришли на помощь при наводнении в Крымске. Это точка отсчета, когда стихийная помощь начала превращаться в организованное движение. Она окончательно вошла в рамки спустя два года — в 2014 году, когда в Сочи проходили Зимние Олимпийские игры. Именно благодаря уникальному опыту кубанских волонтеров был разработан и принят федеральный закон о добровольчестве, определивший вектор развития движения по всей стране.

«На территории проводится огромное количество мероприятий регионального, федерального, международного уровня. Без вас они не обходятся. Добровольцы Кубани имеют колоссальный опыт — за вашими плечами Олимпиада, Всемирный фестиваль молодежи», — отмечает председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В крае успешно работает Ресурсный центр добровольчества. В муниципалитетах открыты 39 специализированных «Добро.Центров». Там создают мощную инфраструктуру для помощи. Первые в рядах волонтеров — молодежь.

«В вашей жизни много различных дорог есть и будет, но ни одна, кроме одной, не имеет долгосрочный эффект — это дорога добра. Помогайте людям, добро вам вернется», — говорит глава края.

Официально более 250 тыс. неравнодушных жителей всех возрастов днем и ночью готовы прийти на помощь всем, кто в них нуждается. Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань — это большая семья, где каждый готов прийти на выручку.

«Есть возможность — помогайте, чтобы мы были единым народом, одной большой семьей. В условиях сегодняшних вызовов мы обязаны быть одним большим народом. Только все вместе мы можем справиться с любыми вызовами», — подчеркивает губернатор.

Волонтеры приходят на помощь не по долгу службы, не по необходимости, а потому что четко знают — так надо. Их пример ежедневно становится стимулом для всех кубанцев делать добрые дела, менять мир к лучшему.

Читайте также: кубанские волонтеры в октябре завершили гуманитарную миссию в новых регионах России.

Подпишись, здесь всегда интересно.