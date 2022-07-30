Кондратьев: у казачества одна судьба с Россией

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 30 июля принял участие в мероприятии в честь 80 годовщины со дня атаки под Кущевской.

Вениамин Кондратьев посетил мероприятие с сыном. Глава региона отметил, что 80 лет назад, в такие же летние дни немецко-фашистские войска продвигались к Черному морю. Но перед врагами встала небольшая кубанская станица Кущевская. Против хорошо вооруженных 16 тыс. фашистов, танков и авиации выступили казаки. Всего чуть больше 4 тыс. человек.

«Только сильные духом люди способны на такой отчаянный подвиг. Испокон веков для каждого казака было честью отдать жизнь за Родину. Поэтому не щадя себя, они защищали Отечество. Тогда за будущее своих семей, детей и за нас с вами отдали жизни больше 2 тыс. наших предков. И мы должны помнить об этом всегда. У казачества одна судьба с Россией. И сегодня потомки народа-победителя снова на передовой в борьбе за безопасность всей страны. Мы должны сделать все, чтобы нацизм никогда больше не поднял голову, не вернулся на нашу землю. Будем достойны светлой памяти героев Кущевской атаки», – сказал губернатор.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что 80 лет назад жители Кубани насмерть встали против элитных частей вермахта.

«Мощный напор позволил нанести серьезный удар противнику и сдержать наступление на Кавказ. Кущевская атака вошла в историю Великой Отечественной войны, летопись кубанского казачества. Эта битва закреплена в календаре памятных дат края, чтобы потомки знали, какой ценой досталась победа, какой подвиг совершил народ ради мира», – сказал Бурлачко.

Вице-губернатор Александр Власов подчеркнул, что Кущевская атака стала одним из ярких примеров боевой славы кубанского казачества в годы Великой Отечественной войны.

«Честь, доблесть, смелость, отвага, любовь к Родине, вера, самопожертвование – все эти качества были присущи казакам-гвардейцам. Все, кто имел силы держать оружие и сидеть в седле, вышли на поле боя. Они показали пример массового героизма, повергли в ужас фашистов. С 2022 года приятно решение сделать 2 августа в Краснодарском крае — Днем казачьей славы в честь подвига наших предков», – отметил Власов.

По завершению торжественной части мероприятия провели молебен по погибшим, духовой оркестр Почетного караула Кубанского казачьего войска исполнил гимны России и Краснодарского края, а гости возложили цветы и венки к памятнику Казаку-Гвардейцу.

Также провели историческую реконструкцию. В ней приняло участие более 50 всадников Кубанского казачьего войска и Всевеликого Войска Донского, а также свыше 100 реконструкторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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