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Кондратьев: три населенных пункта газифицировали в Тимашевском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-tri-naselennyh-punkta-gazifitsirovali-v-timashevskom-rajone
Кондратьев: три населенных пункта газифицировали в Тимашевском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Газ провели в поселки Красноармейский, Новый и Октябрьский.

«Средства на строительство газопровода выделили из краевого бюджета. Уже подключили первые дома по улице Почтовой. Мы продолжаем работу по газификации наших поселков и станиц. В планах до конца года подвести газ к порядка 17 тысячам участкам», — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Длина построенного в районе газопровода высокого давления составила 11,2 км. Работы выполнили в рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса». Всего в трех поселках расположено 171 домовладение, в которых живут 450 человек.

В Краснодарском крае газ уже подвели к 33,3 тыс. земельным участкам. С начала программы догазификации от кубанцев поступило свыше 87,1 тыс. заявок, а заключено 58,4 тыс. договоров на подключение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: к газу до конца года подключат 18 тыс. домов в Краснодарском крае.

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