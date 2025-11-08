Кондратьев: статус федерального курорта позволяет привлечь дополнительные деньги

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал решение Правительства РФ об уточнении территории курорта федерального значения Сочи.

Глава региона отметил, что с 2024 года Анапа, Геленджик и Сочи входят в число курортов федерального значения. Новое постановление уточняет территорию курорта федерального значения Сочи.

«Этот статус позволяет привлечь дополнительное федеральное финансирование на развитие лечебно-оздоровительного потенциала города. Улучшать санаторно-курортную инфраструктуру и здравоохранение, сохранить уникальные природные и лечебные ресурсы города, развивать новые виды туризма и повышать качество отдыха. Все это поможет Краснодарскому краю укрепить позиции в роли одного из главных туристических регионов России», — сказал Кондратьев.

Курорты федерального значения курирует Минздрав России. Дополнительное финансирование таких территорий осуществляют за счет ведомства. Территории, которые не вошли в перечень, закрепляются за региональными министерствами здравоохранения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ уточнило территорию курорта федерального значения Сочи. Согласно постановлению, с 1 января 2026 года курортом федерального значения признается территория площадью 351 тыс. га.

