Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев: статус федерального курорта позволяет привлечь дополнительные деньги

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-status-federalnogo-kurorta-pozvolyaet-privlech-dopolnitelnye-dengi
Кондратьев: статус федерального курорта позволяет привлечь дополнительные деньги
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал решение Правительства РФ об уточнении территории курорта федерального значения Сочи.

Глава региона отметил, что с 2024 года Анапа, Геленджик и Сочи входят в число курортов федерального значения. Новое постановление уточняет территорию курорта федерального значения Сочи.

«Этот статус позволяет привлечь дополнительное федеральное финансирование на развитие лечебно-оздоровительного потенциала города. Улучшать санаторно-курортную инфраструктуру и здравоохранение, сохранить уникальные природные и лечебные ресурсы города, развивать новые виды туризма и повышать качество отдыха. Все это поможет Краснодарскому краю укрепить позиции в роли одного из главных туристических регионов России», — сказал Кондратьев.

Курорты федерального значения курирует Минздрав России. Дополнительное финансирование таких территорий осуществляют за счет ведомства. Территории, которые не вошли в перечень, закрепляются за региональными министерствами здравоохранения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ уточнило территорию курорта федерального значения Сочи. Согласно постановлению, с 1 января 2026 года курортом федерального значения признается территория площадью 351 тыс. га.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях