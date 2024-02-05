Кондратьев: создадим на Кубани 10 промышленных площадок на базе техникумов

На открытие индустриально-промышленных площадок в ближайшие три года в регионе будет потрачено около 500 млн рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 5 февраля.

По словам главы региона, до 2030 года кубанскими предприятиям обрабатывающей промышленности необходимо не менее 18,6 тыс. специалистов. Для этого и разрабатываются меры поддержки. Так, в Краснодарском крае создадут 10 промышленных площадок на базе техникумов. Для них закупят современное оборудование и разработают обучающие программы. На эти цели на ближайшие три года заложили в бюджете 500 млн рублей.

«Также к образовательному процессу подключим наставников с производств, обеспечим сотрудничество с профильными предприятиями. Мера позволит готовить студентов по направлениям, востребованным экономикой региона. А выпускникам это поможет быстро решить вопросы трудоустройства», — добавил губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что в этом году первые три площадки создадут в Армавире и Староминском районе. На базе Армавирского индустриально-строительного техникума создадут площадку по направлению легкая промышленность, а на базе Армавирского машиностроительного техникума — по направлению электроника и радиотехника. В техникуме в Староминском районе создадут учебный центр по специальностям, связанным с металлообработкой. В следующие два года площадки откроют в профильных организациях СПО в Краснодаре, Кропоткине и Абинском районе. Здесь подготовят машиностроителей, специалистов для химической промышленности и предприятий, перерабатывающих вторсырье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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