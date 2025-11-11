Кондратьев: сейчас в налоговой политике как никогда важен деликатный подход

Вениамин Кондратьев 11 ноября встретился с руководителем управления ФНС России по Краснодарскому краю Алексеем Семеновым. В этом году ФНС Кубани исполнилось 35 лет.

Губернатор вместе с главным налоговиком региона обсудили, как в непростых условиях сохранить налогоплательщиков, защитить их права и при этом увеличить объем налоговых поступлений. В 2024 году в бюджет края собрали свыше 520 млрд рублей налоговых доходов. Это позволило властям выполнить все социальные обязательства, отметил Вениамин Кондратьев.



«Бюджет региона пополняется из различных источников, но главным остаются налоговые платежи. По итогам прошлого года удалось собрать свыше 520 миллиардов рублей налоговых доходов. Это позволило нам выполнить социальные обязательства, продолжить строительство дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры. В основе этого успеха — малый, средний и крупный бизнес, для которого текущий год складывается непросто. Поэтому мы внимательно относимся к каждому предприятию, делаем все, чтобы помочь предпринимателям. От их стабильной работы зависит дальнейшее развитие всех отраслей экономики и благополучие людей», — отметил губернатор.

«Благодарю от всего коллектива за высокую оценку работы налоговых органов Кубани и хочу заверить, что для нас администрирование налогов — это одна из приоритетных задач. За последние 10 лет в краевой бюджет поступления выросли в три раза, это в том числе благодаря взаимодействию с администрацией края», — подчеркнул Семенов.

Налоговая служба идет в ногу со временем. Сейчас, чтобы заплатить налог или задать свой вопрос, представителям бизнеса необязательно встречаться с сотрудниками управления, для это существуют онлайн-сервисы.

«Максимально комфортные условия, налоговая служба себя позиционирует уже как сервисная служба. Бесконтактная в основном для добросовестных налогоплательщиков идет уплата налогов. Проблемы с налоговой службой ушли с повестки», — сообщил первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Из-за разлива мазута в Керченском проливе под угрозой оказался бизнес в Анапе и Темрюкском районе. Чтобы поддержать представителей санаторно-курортной отрасли, краевые власти обратились с обращением к Правительству России. Благодаря личной инициативе губернатора отельерам в зоне ЧС предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до конца декабря 2025 года.

«Сегодня мы предприняли все меры, чтобы облегчить налоговое бремя для отельеров, которые работают в Анапе и Темрюкском районе. До декабря этого года была предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам. Сейчас мы ходатайствуем, чтобы эту отсрочка продлили до декабря следующего года. Сейчас в налоговой политике как никогда важен деликатный и сбалансированный подход, который позволит сохранить работоспособность предприятий», — подчеркнул Кондратьев.

При этом в регионе все еще есть люди, которые уклоняются от уплаты налогов. От поступлений налогоплательщиков напрямую зависит бюджет региона, а значит, и выполнение социальной программы. Это строительство дорог, школ, больниц, модернизация коммунальной инфраструктуры. В экономике Краснодарского края на сегодняшний день не задействованы 400 тыс. жителей трудоспособного возраста. Вывод их из тени позволит увеличить объем налоговых поступлений и восстановить справедливость среди налогоплательщиков.

Также Вениамин Кондратьев уделил внимание налоговым изменениям, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Они вступят в силу в 2026 году и коснутся в том числе повышения НДС и правил применения специальных налоговых режимов. Губернатор обратил внимание руководителя УФНС на необходимость разъяснить все нововведения бизнесу.

