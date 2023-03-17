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Кондратьев: сегодня особенно важно сохранять достоверную историю о Великой Отечественной войне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-segodnya-osobenno-vazhno-sohranyat-dostovernuyu-istoriyu-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
Кондратьев: сегодня особенно важно сохранять достоверную историю о Великой Отечественной войне
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил значимость созданного на сайте Минобороны России раздела о 80-летии освобождения Кубани.

По словам главы региона, сегодня особенно важно сохранять достоверную историю о Великой Отечественной войне.

«Благодарен министерству обороны России за такой проект. Уверен, раздел будет интересен как жителям региона, так и всем тем, кто любит Краснодарский край и хочет знать его историю. Бессмертный подвиг героев-освободителей Кубани будет вечно жить в памяти нашего и всех последующих поколений», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минобороны РФ запустило мультимедийный проект в честь 80-летия освобождения Кубани от нацистов. Проект носит название «Дни героизма и славы». В проекте опубликованы директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные сводки, наградные листы, подробности отдельных операций, в том числе высадки морского десанта под Новороссийском. Ознакомиться с полным списком документов и вырезками из газет военного времени можно на специальном сайте.

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