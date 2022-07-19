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Кондратьев: с начала года объекты сельского туризма на Кубани посетили свыше 330 тыс. человек

Общество
19.07.2022 08:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-obekty-selskogo-turizma-na-kubani-posetili-svyshe-330-tys-chelovek
Кондратьев: с начала года объекты сельского туризма на Кубани посетили свыше 330 тыс. человек
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сельский туризм становится все более популярным у отдыхающих. Об этом 19 июля рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что в крае уже более 100 объектов сельского туризма.

«За последние 10-15 лет в крае сформировалось новое направление — сельский туризм. Наших гостей ждут отели и колоритные домики, устричные и улиточные фермы, живописные виноградники, сыроварни и рестораны с аутентичной кухней, конные прогулки, рыбалка. На Кубани таких объектов уже более 100, и большинство из них работают круглогодично. Треть из них — винные туры. Посещение виноделен уже давно больше, чем стандартная экскурсия. Отдыхающим предлагают большую комплексную программу. Такой подход дает возможность показать самобытность региона, его культурные и природные богатства с необычного ракурса и разгрузить наше побережье», — сказал Кондратьев.

Он также сообщил, что за последний год на Кубани открыли несколько новых гастрообъектов.

Среди них сыроварня «On Cheese» в Темрюкском районе. Там туристам предлагают не только дегустацию, но и экскурсию на производство. Под Новороссийском открылась новая винодельня семейного типа «Lifar Wines». К приему первых туристов готовится винодельня «Скалистый берег» в Анапе. Там гости смогут познакомиться с новыми технологиями гравитационного виноделия.

Также для туристов имеются чайные туры, экскурсии на пасеки и сельскохозяйственные фермы. Объекты аграрного туризма есть на территории более 20 муниципальных образований. Основная часть располагается в Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике. А также в Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах. За прошлый год их посетили свыше 950 тыс. человек. С начала 2022 года — более 330 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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