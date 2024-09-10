Кондратьев рассказал об уникальных разработках ученых КубГМУ

В рамках нацпроекта «Наука и университеты» аспиранты и ученые Кубанского государственного медицинского университета разрабатывают уникальные способы лечения различных заболеваний.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас специалисты вуза вместе с «НИИ ККБ № 1» работают над созданием нового способа лечения рака легкого.

«Он [способ — ред.] позволит систематизировать данные пациентов и качественно планировать медпроцедуры. Также моделируют внесосудистый стент для больных синдромом щелкунчика — он станет альтернативой сложным операциям. Еще одна разработка – уникальный аналог нерва из нановолокон, который заменит импланты, применяемые в восстановительной хирургии нервов», — написал губернатор региона в своем Telegram-канале.

Кондратьев отметил, что новые методики ученых могут упростить систему диагностики, профилактики и терапии в онкологической, хирургической и терапевтической практиках. Кроме того, некоторые из них специалисты тестируют в университетском виварии.

«Многие инновационные достижения кубанской науки в сфере здравоохранения не имеют аналогов. Уверен, разработки наших специалистов после окончания всех испытаний будут востребованными и найдут практическое применение в медицине», — добавил глава Кубани.

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