Кондратьев рассказал об интересных фактах и истории Каневского района

Губернатор Краснодарского края продолжает цикл рассказов #МаршрутыКубани.

«Каневской район – это казачьи станицы, заповедные лиманы и плодородные поля, а также самое крупное в крае лесничество. Там можно многое узнать про казачью культуру и традиции, посетить уникальную картинную галерею в станице Привольной, окунуться в купель святого источника. В районе есть места для активного туризма и для отдыха с детьми», – написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Каневской район пересекают 7 степных рек общей протяженностью более 200 км. Районный центр – станица Каневская основана в 1794 году. Она считается самой большой станицей в России. Здесь живет почти 46 тыс. человек.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы построили в начале ХХ века на средства станичных казаков. В честь 100-летия храма перед ним установили памятник святым Кириллу и Мефодию.

В парке культуры и отдыха им. 300-летия кубанского казачьего войска есть бесплатный зоопарк, в котором живут лисы, волки, верблюды, лани, страусы, кенгуру и медведь.

Набережная реки Средняя Челбаска имеет 400-метровую прогулочную зону с игровой и спортивными площадками, святящейся аркой и курантами.

Станица Привольная известна картинной галереей. Там более 1,5 тыс. экспонатов. А знаменитый Челбасский Красный лес – это рукотворное лесничество площадью 1,5 тыс. га. Его создали для борьбы с суховеями в степи. Здесь более 120 видов деревьев, обитают лисы, кабаны, фазаны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.