Кондратьев рассказал о семье железнодорожников на Кубани

О семье железнодорожников Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в соцсетях 29 мая в рамках проекта #СчастливаяСемьяКубани.

Семья Рузанны и Павла Коховцов — железнодорожники в четвертом поколении. Более века их династия проработала в поездах. Уже в 29 лет Рузанна стала первой и единственной девушкой-машинистом на СКЖД. Первый самостоятельный рейс она провела 21 мая этого года.

«У нее твердый характер. Не сдается, даже когда надо поезд починить, знает все до винтика. Ведь она работала и дежурной по вокзалу, и старшим инструктором поездных бригад, и помощником машиниста», — рассказал глава Кубани.

Павел прошел профессиональный путь от слесаря до машиниста. По словам губернатора, он всегда был рядом, когда Рузанне требовалась помощь наставника.

«Романтика поездов переросла в жизнь — от знакомства на работе до предложения руки и сердца. В семье он — машинист, а она — помощник. Каждый день у них не похож на другой, как и рейс, который никогда не повторяется. Впереди у Коховцов большие планы — постройка дома, создание большой и дружной семьи» — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор призвал кубанцев принять участие в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории будут опубликованы в соцсетях Вениамина Кондратьева. Чтобы поучаствовать, нужно прислать свою истории и фотографии семьи на электронную почту.

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