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Кондратьев рассказал о начале строительства участка Троицкого водопровода до Кабардинки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-nachale-stroitelstva-uchastka-troitskogo-vodoprovoda-do-kabardinki
Кондратьев рассказал о начале строительства участка Троицкого водопровода до Кабардинки
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В конце прошедшего года на Троицком водопроводе завершили строительство ветки длиной 11 км от станицы Неберджаевской до насосной станции Новороссийска.

«Мы уже начали работы по новому участку — от Новороссийска в сторону Кабардинки. Здесь до конца 2023 года проложат 20 км труб», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что специалисты занимаются проектированием заключительного участка водопровода между Кабардинкой и Геленджиком. Протяженность этой ветки составит 18 км.

Кондратьев добавил, что на Таманском водопроводе сейчас ведут геодезическую разбивку по участку протяженностью 40 км. Его планируют построить в 2024 году. На Ейском водопроводе в этом году начнут строить 2 участка протяженностью 45 км.

По словам губернатора, после окончания всех запланированных работ на водопроводах для 1 млн жителей региона решится проблема дефицита воды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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