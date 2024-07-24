Кондратьев рассказал о многодетной семье Аникиных из Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пополнил новой историей проект #СчастливаяСемьяКубани.

Супруги Аникины вместе уже 20 лет. Роман долго работал учителем ОБЖ и физкультуры, Екатерина — в центре реабилитации для несовершеннолетних. У пары трое сыновей.

«Захар — бесстрашный и ответственный, борец за справедливость. Старший Егор — уникум, экстерном закончил музыкальную и общеобразовательную школу, пишет музыку. А четырехлетний Миша учится всему понемногу у братьев и отца. Такие разные дети, но объединяет их одно — они живут в атмосфере любви и поддержки родных», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Захар однажды спас 8-летнего мальчика, который чуть не утонул. По словам Екатерины, в тот день сын позвонил ей и извиняющимся тоном произнес, что немного промок. Позже выяснилось, что он вытащил из реки ребенка: тот бежал по бетонному парапету, поскользнулся и упал в воду. Вокруг были люди, но на помощь бросился только Захар.

«Для него действительно нормально — оказать помощь, тому, кто в ней нуждается. Похоже, в нем генетически заложен альтруизм. Он добрый и сострадательный. Всегда за всех заступается. Не терпит лжи. Муж, вернувшись с работы, спросил, как именно спасал. Убедившись, что сын тащил за рюкзак, то есть действовал максимально правильно, — похвалил. Сказал, что он совершил настоящий мужской поступок», — рассказала Екатерина Аникина.

Все жители края могут принять участие в проекте #СчастливаяСемьяКубани. Для этого нужно отправить историю своей семьи и фотографии на электронную почту. Самые интересные губернатор опубликует в своих соцсетях.

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