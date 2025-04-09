Кондратьев рассказал о кубанской студии мультипликации «Дино»

Диана Трошева вместе со своим единомышленником Павлом Бибишевым создала студию мультипликации «Дино».

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что познакомился с Дианой Трошевой в прошлом году на встрече с участниками фестиваля «Таврида.Арт», где она рассказала о студии. Она уже два года учит молодежь создавать мультфильмы в «Доме книги» в Краснодаре.

«На мастер-классы в «Дино» приходят известные художники, делятся опытом с детьми. За все время занятия посетили больше 200 ребят. Важно, что уже с малых лет наши мальчишки и девчонки погружаются в мир современных технологий, реализуют себя в творчестве», — написал Кондратьев в Telegram.

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