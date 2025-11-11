Кондратьев провел встречу с руководителем регионального управления ФНС России

Вениамин Кондратьев и Алексей Семенов 11 ноября обсудили динамику поступлений средств в бюджет, отсрочку по уплате налогов для отельеров, пострадавших в результате ЧС на Черноморском побережье, а также меры борьбы с теневой занятостью.

Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году удалось собрать более 520 млрд рублей налоговых доходов. В основе такого результата, по словам главы региона, малый, средний и крупный бизнес, для которого этот год складывается непросто.

«С особыми сложностями столкнулся бизнес в Анапе и Темрюкском районе. Чтобы поддержать курортную отрасль, по нашей инициативе Правительство России предоставило отельерам отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 25 декабря 2025 года. Но мы ходатайствуем, чтобы продлить ее и на следующий год. Сейчас в налоговой политике как никогда важен деликатный и сбалансированный подход, который позволит сохранить работоспособность предприятий», — добавил губернатор.

Глава края подчеркнул, что важно объяснить предпринимателям нововведения, которые вступят в силу в следующем году. Также на встрече обсудили снижение уровня теневой занятости. На Кубани не задействованы в экономике 400 тыс. жителей трудоспособного возраста. По словам Кондратьева, выход из тени позволит увеличить объем налоговых поступлений и защитить трудовые права граждан.

Алексей Семенов сообщил, что добросовестным плательщикам доступно более 70 онлайн-сервисов, упрощающих взаимодействие с ФНС. За 10 лет поступления в консолидированный краевой бюджет выросли в три раза, в том числе благодаря взаимодействию с администрацией региона. По его словам, число налогоплательщиков прирастает.

«Так, индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев стало больше на 5 процентов, самозанятых – на 15 процентов. Динамика отчислений в бюджет в целом положительная», — цитирует Семенова пресс-служба администрации Краснодарского края.

