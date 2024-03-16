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Кондратьев призвал кубанцев проголосовать за зеленые зоны для благоустройства

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-prizval-kubantsev-progolosovat-za-zelenye-zony-dlya-blagoustrojstva
Кондратьев призвал кубанцев проголосовать за зеленые зоны для благоустройства
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Можно отдать голос за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» лично в пунктах для голосования или онлайн.

Муниципалитеты Краснодарского края в этом году представили на голосование по благоустройству 120 проектов. 

«Приглашаю всех жителей Краснодарского края принять участие в голосовании и определить те зеленые зоны, которые будут обустроены в 2025 году. Благодаря нацпроекту за пять лет мы уже преобразили 1,3 тыс. общественных пространств. Все реализованные проекты действительно народные — их выбрали сами жители», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале

Принять участие в голосовании и выбрать свой город, станицу или хутор и объекты, которые преобразятся в следующем году, может каждый житель страны старше 14 лет.

Выбрать удобный участок для голосования можно на сайте «Национальныепроекты.рф».

Читайте также: когда и как проголосовать за благоустройство парков и скверов на Кубани?

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