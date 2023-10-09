Кондратьев принял участие в праздновании 80-й годовщины освобождения Кубани

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков состоялось в Музыкальном театре творческого объединения «Премьера».

Участие в мероприятии принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что 80 лет назад завершилась битва за Кавказ — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Больше года Кубань была полем боя. Кондратьев напомнил о мужестве советских солдат во время Кущевской атаки, прорыва «Голубой линии», высадки десанта Цезаря Куникова и сражения за Малую землю.

«Настоящим потрясением для захватчиков стали В небе наводили ужас на нацистов «ночные ведьмы» из авиаполка Евдокии Бершанской. Город-герой Новороссийск, города воинской славы Анапа и Туапсе, города воинской доблести Крымск, Темрюк, Армавир и Геленджик. Мы гордимся рубежами обороны, где наши предки самоотверженно сражались за каждый метр родной земли, свято верили в победу. И смогли одолеть вооруженную по самому последнему слову техники фашистскую Германию. Они показали нам пример патриотизма, в основе которого преданность Родине и выбор — быть с ней до конца. Чтобы небо над нашей страной было мирным, сегодняшние мальчишки и девчонки должны помнить о безмерном подвиге народа-победителя», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что память о великой победе предков сейчас придает сил бойцам в зоне специальной военной операции.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных и кровопролитных, а Кубань стала центром великих сражений и пережила оккупацию.

«Прошло 80 лет, выросли поколения. Но неизменна память, которая на генетическом уровне впаяна в наши сердца и души. И мы сделаем все, чтобы она сохранялась на долгие века», — цитирует спикера ЗСК пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны завершилось 9 октября 1943 года. Войска 56-й армии 9 октября 1943 года разбили врага в результате стремительной атаки и вышли на берег Керченского пролива к 7:00, завершив битву за Кавказ. В Краснодаре у Вечного огня 9 октября состоялось памятное мероприятие. Участники мероприятия во главе с главой Кубани Вениамином Кондратьевым почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.