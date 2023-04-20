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Кондратьев примет участие в параде Победы 9 мая в Новороссийске

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-primet-uchastie-v-parade-pobedy-9-maya-v-novorossijske
Кондратьев примет участие в параде Победы 9 мая в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом журналистам 20 апреля сообщила пресс-секретарь губернатора Краснодарского края Мария Крошная.

«Губернатор Кубани знает об обращении к нему от ветеранского сообщества и молодежной организации «Движение Первых». Вениамин Кондратьев примет участие в параде Победы 9 мая в Новороссийске. Мероприятие уже внесено в рабочий график главы региона», — рассказала Крошная.

Ранее ряд представителей общественности региона высказали пожелания о том, чтобы посвященный годовщине Дня Победы парад, который в этом году в Краснодарском крае пройдет в Новороссийске, принял глава региона.

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