Кондратьев примет участие в параде Победы 9 мая в Новороссийске
Политика
20.04.2023 17:16
Об этом журналистам 20 апреля сообщила пресс-секретарь губернатора Краснодарского края Мария Крошная.
«Губернатор Кубани знает об обращении к нему от ветеранского сообщества и молодежной организации «Движение Первых». Вениамин Кондратьев примет участие в параде Победы 9 мая в Новороссийске. Мероприятие уже внесено в рабочий график главы региона», — рассказала Крошная.
Ранее ряд представителей общественности региона высказали пожелания о том, чтобы посвященный годовщине Дня Победы парад, который в этом году в Краснодарском крае пройдет в Новороссийске, принял глава региона.
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