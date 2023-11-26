Кондратьев поздравил жительниц Кубани с Днем матери

День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября с 1998 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях поздравил с праздником жительниц региона.

«Мамины объятия — первое, что каждый из нас ощущает в жизни. Мама — источник неиссякаемой любви, первых знаний и главный утешитель во всех бедах. Именно она, как никто, радуется успехам и помогает пережить любые неудачи. Моей мамы давно нет рядом, но в своем сердце я бережно храню ее образ и заветы. Многими достижениями своей жизни я обязан в том числе ее мудрым советам. В этот день хочу пожелать моей супруге, маме моих детей и всем мамам Кубани как можно больше заботы и любви детей, счастливых и радостных моментов в жизни! Низкий вам поклон», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram.

За последние пять лет на Кубани количество многодетных семей выросло почти до 93 тыс. до 93 тыс. — на 34%. В них суммарно воспитывают более 300 тыс. детей. Всего в крае реализуют более 20 меры поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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