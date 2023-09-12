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Кондратьев поздравил жителей Новороссийска с Днем города

Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-novorossijska-s-dnem-goroda
Кондратьев поздравил жителей Новороссийска с Днем города
Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 12 сентября.

Глава Кубани отметил, что 12 сентября 1838 появился не просто город, а пристань для кораблей Черноморского флота. По его словам, значение этого места было настолько стратегическим, что его назвали в честь России.

«Мы гордимся ратной историей нашего легендарного города. Навсегда сохраним в памяти самоотверженный подвиг его жителей и защитников в годы Великой Отечественной войны. Сегодня Новороссийск — это форпост на морских рубежах Отечества», — подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что в Новороссийске живут трудолюбивые и целеустремленные люди с несгибаемой волей и твердым характером, настоящие патриоты.

«Благодарю всех жителей за созидательный труд, усердие и неравнодушие, за вашу любовь и преданность родному городу. С юбилеем!», — написал Кондратьев в Telegram.

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