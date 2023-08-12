Кондратьев поздравил военных летчиков с профессиональным праздником

Ежегодно 12 августа в Вооруженных силах РФ отмечается День Военно-воздушных сил. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях поздравил военных летчиков с праздником.

«В год 80-летия освобождения Кубани мы с особой благодарностью вспоминаем подвиги асов Великой Отечественной войны. Сейчас, в ходе специальной военной операции, наши пилоты вновь демонстрируют мастерство и профессионализм. На Кубани дислоцируются ведущие соединения военно-воздушных сил, в стенах летного училища имени А.К. Серова получает знания и навыки молодое поколение летчиков. Поздравляю всех, кто сегодня несет службу на боевых вылетах и в частях базирования, ветеранов военной авиации. Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

День Военно-воздушных сил России был учрежден указом Президента РФ от 29 августа 1997 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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